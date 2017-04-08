İşte Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Vedat Murıç, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Özcan

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