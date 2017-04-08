Halide Edip Adıvarspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR - PAZARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Halide Edip Adıvarspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Halide Edip Adıvarspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Safa Çağlar, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir, Ömer Faruk Altun

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Pazarspor: Haci Şükrü Çiçek, Maksut Birben, Devrimcan Beyaz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Yasin Mert Egeli, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Hakem: Burak Pakkan, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan, Onur Bingöl

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