HALİDE EDİP ADIVARSPOR - PAZARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Halide Edip Adıvarspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 31. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Safa Çağlar, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir, Ömer Faruk Altun
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Pazarspor: Haci Şükrü Çiçek, Maksut Birben, Devrimcan Beyaz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Yasin Mert Egeli, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
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Hakem: Burak Pakkan, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan, Onur Bingöl
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