Karşıyaka - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARŞIYAKA - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Karşıyaka ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Karşıyaka - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş, Okan Şahingöz

Teknik Direktör: Taner Hancı

Eyüpspor: Muharrem Doğan, Gencay Erten, Bilal Gülden, Atakan Arslan, Erkan Yetişmiş, Dede Çelik, Gökhan Kılınç, Hasan Güleryüz, Semih Güler, Ethem Bayburt, Ramazan Çevik

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Erdoğan, Serdar Soydan, Cevher Ahen, Arif Dilmeç

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Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Eyüpspor 1 - Kırklarelispor 2
Sarıyer 2 - Karşıyaka 0
Sarıyer - Karşıyaka maç kadroları belli oldu...
Eyüpspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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