KARŞIYAKA - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karşıyaka - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Karşıyaka - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş, Okan Şahingöz
Teknik Direktör: Taner Hancı
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Eyüpspor: Muharrem Doğan, Gencay Erten, Bilal Gülden, Atakan Arslan, Erkan Yetişmiş, Dede Çelik, Gökhan Kılınç, Hasan Güleryüz, Semih Güler, Ethem Bayburt, Ramazan Çevik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Serdar Soydan, Cevher Ahen, Arif Dilmeç
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