Ankaragücü, yüksek tempoda çalıştı
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ANKARAGÜCÜ, YÜKSEK TEMPODA ÇALIŞTI

Ankaragücü, yüksek tempoda çalıştı

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig otuz birinci haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig otuz birinci haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım hâlinde ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanın devam eden bölümünde serbest çalışan Sarı-Lacivertliler, antrenmanın son bölümde ise tam sahada yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi.

Güçlüler'de sarı kart cezası nedeniyle Erhan Şentürk ve Ferhat Çulcuoğlu Tuzla maçında forma giyemeyecek. Bugsaş Spor A.Ş. karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Sezgin Coşkun ise bugün yapılan antrenmana katılmadı.

Başkent ekibinde, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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