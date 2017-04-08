Demirel, Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları inceledi
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DEMİREL, ATATÜRK STADI'NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Demirel, Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları inceledi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yapımı devam eden Atatürk Stadı tribün yenileme çalışmalarını inceledi.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yapımı devam eden Atatürk Stadı tribün yenileme çalışmalarını inceledi.

Demirel, 7 bin kişilik tribün inşaatının devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

İncelemelerin ardından belediyespor antrenörleri ve kulüp yöneticileri ile futbol maçı yapan Demirel, maç sonunda gençlere çağrıda bulundu. Eğitim ve sporun bir arada olmasının gerekliliğini vurgulayan Demirel, "Özellikle gençlerimizin boş zamanlarında spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Sporun herhangi bir branşıyla ilgilenen çocuklarımız, gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da uzak kalır, derslerinde daha başarılı olurlar. Belediye olarak gençlerimizin spor yapacakları alanlar oluşturduk. Oluşturmaya devam ediyoruz. Son 1 yıl içinde bünyesinde kapalı basketbol sahası, futbol sahaları, tenis kortları, koşu yolları olan Şehit Osman Avcı Mahallesi Spor Kompleksi ile Bağlıca Spor Tesisleri'mizi tamamladık. Parklarımızın birçoğunda koşu yolları, fitness setleri ve spor alanlarımız bulunuyor. İlçemize dev bir spor kompleksi daha inşa edeceğiz. Komplekste spor, sosyal ve kültürel alanlarla yaşam alanlarımız hizmet verecektir" dedi.

Başkan Demirel, kendisinin de fırsat buldukça düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

 

 

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