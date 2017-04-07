YENİMAHALLE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

22. hafta karşılaşmasında evinde ezeli rakibi Muratpaşa’yı ağırlayan Yenimahalle Belediyespor, rakibini 34-27 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı.

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde lige verilen milli takım arasının ardından, Altın Kanatlı Melekler parkeye tekrar indi. 22. hafta karşılaşmasında evinde ezeli rakibi Muratpaşa’yı ağırlayan Yenimahalle Belediyespor, rakibini 34-27 mağlup ederek liderlik koltuğunu bırakmadı.

THF Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz hakem ikilisi yönetti. Dev kapışmaya, Attingre, Yeliz, Tankaskaya, Gace, Olga, Nurceren ve Lenche yedilisiyle çıkan Başkent temsilcisi, karşılaşmaya iyi başladı. Defans ve hücumda kompakt bir oyun sergileyen Yenimahalle, ilk yarı boyunca kontrollü bir oyun sergiledi ve ilk yarıyı 15-12 önde kapattı.

Kondisyon farkı galibiyeti getirdi

İkinci yarının başlama düdüğüyle beraber, rakip yarı sahasına kâbus gibi çöken Yenimahalle Belediyespor, tempoyu arttırdı ve üst üste bulduğu gollerle farkı açtı. Şampiyonluk yolunda önemli virajlardan biri olan mücadeleyi, kalite bir oyun ve klas gollerle geçerek rakiplerine adeta mesaj veren Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmadan 34-27 üstün ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Eski dost acımadı

Geçtiğimiz sezon başında Muratpaşa’dan transfer edilen Olga, eski takımına karşı dominant bir oyun sergiledi. Rakip filelere bıraktığı 12 golle takımını sırtlayan Olga Laiuk, performansıyla parmak ısırttı. Takımın tecrübeli isimlerinden olan Esra 6, kaptan Yeliz ise bulduğu 5 golle kritik galibiyette öne çıkan diğer isimler oldu.

Süper Lig alev alıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sona yaklaştıkça, zirve yarışı alevleniyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken, 40’ar puanlı iki takım ilk iki sırayı paylaşıyor. Averaj farkıyla zirvede yer alan Yenimahalle Belediyespor ve ikinci sırayı paylaşan Kastamonu Belediyesi GSK arasında geçen şampiyonluk yarışı, kalan haftalarda nefesleri kesmeye devam edecek.

Rakip Eskişehir

Muratpaşa’yı yenerek şampiyonluk yolunda kritik virajlardan birini dönen Yenimahalle Belediyespor, 23. hafta mücadelesinde evinde Eskişehir Hentbol SK’yı konuk edecek. Karşılaşma, 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’de THF Spor Salonu’nda oynanacak.

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