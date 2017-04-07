Bursaspor 3 - K Karabükspor 0
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BURSASPOR 3 - K KARABÜKSPOR 0

Bursaspor 3 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor ile K Karabükspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bursaspor 3-0 kazandı.

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Bursaspor 3 - K Karabükspor 0

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor ile K Karabükspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 3-0 kazandı.

Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ertuğrul Ersoy (58' Erdem Özgenç), Joshua John, Pablo Batalla (86' Bilal Kısa), Cristobal Jorquera (65' Ricardo Faty), Sercan Yıldırım, Merter Yüce, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Valerica Gaman, Paul Papp, Andre Poko, Dejan Lazarevic (78' İlhan Depe), Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Serdar Deliktaş (60' Cristian Tanase), Andrey Bliznichenko, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Özdamar

Goller: DK 57: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), DK 90: Erdem Özgenç (Bursaspor), DK 90: Sercan Yıldırım (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Valerica Gaman (K Karabükspor), DK 30: Sercan Yıldırım (Bursaspor), DK 45: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 52: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 76: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 80: Cristian Tanase (K Karabükspor), DK 83: Paul Papp (K Karabükspor), DK 90: Andre Poko (K Karabükspor)

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