Bursaspor 3 - K Karabükspor 0
Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor ile K Karabükspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 3-0 kazandı.
Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Aziz Behich, Şamil Cinaz, Ertuğrul Ersoy (58' Erdem Özgenç), Joshua John, Pablo Batalla (86' Bilal Kısa), Cristobal Jorquera (65' Ricardo Faty), Sercan Yıldırım, Merter Yüce, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Valerica Gaman, Paul Papp, Andre Poko, Dejan Lazarevic (78' İlhan Depe), Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Serdar Deliktaş (60' Cristian Tanase), Andrey Bliznichenko, Mustapha Yatabare
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Özdamar
Goller: DK 57: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), DK 90: Erdem Özgenç (Bursaspor), DK 90: Sercan Yıldırım (Bursaspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Valerica Gaman (K Karabükspor), DK 30: Sercan Yıldırım (Bursaspor), DK 45: Pablo Batalla (Bursaspor), DK 52: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 76: Dany Nounkeu (K Karabükspor), DK 80: Cristian Tanase (K Karabükspor), DK 83: Paul Papp (K Karabükspor), DK 90: Andre Poko (K Karabükspor)
Fikstürü - Puan Durumu