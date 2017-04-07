Boluspor 1 - Göztepe 0
TFF 1. Lig 27. haftasında Boluspor ile Göztepe Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.
Boluspor: Melih Ağa, Andre Santos, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Musa Sinan Yılmazer (73' Chukwuma Akabueze), Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Rydell Poepon, Anco Jansen (65' Guido Kocer)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Gençer Cansev, Leo Schwechlen, Canberk Dilaver (90' Benjamin Fuchs), Jean Jacques Gosso, Emre Aygün (39' Aleksandr Kobakhidze), Murat Akın (78' Soner Dikmen), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Adis Jahovic
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Hakem: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar, Serkan Ergün
Gol: DK 90: Chukwuma Akabueze (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 63: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 65: Musa Sinan Yılmazer (Boluspor)
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