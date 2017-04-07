İŞTE BURSASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Sercan Yıldırım, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Olafur Ingı Skulason, Andre Bıyogo Poko, Dejan Lazarevıc, Serdar Deliktaş, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Özdamar
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