İşte Bursaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BURSASPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bursaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 27. haftasında Bursaspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bursaspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Bursaspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Crıstobal Andres Jorquera Torres, Sercan Yıldırım, Pablo Martın Batalla, Josua Arnold John, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

K Karabükspor: Paul Papp, Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Olafur Ingı Skulason, Andre Bıyogo Poko, Dejan Lazarevıc, Serdar Deliktaş, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Özdamar

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