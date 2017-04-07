İşte Boluspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 27. haftasında Boluspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 17:30'da başlayacak Boluspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 27. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Andre Clarındo Dos Santos, Yusuf Emre Gültekin, Melih Ağa, Anco Jansen, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Göztepe: Leo Schwechlen, Emre Aygün, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar, Serkan Ergün

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