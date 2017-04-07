İŞTE BOLUSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak Boluspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 27. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Ramazan Sal, Furkan Şeker, Musa Sinan Yılmazer, Andre Clarındo Dos Santos, Yusuf Emre Gültekin, Melih Ağa, Anco Jansen, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Göztepe: Leo Schwechlen, Emre Aygün, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Savranlar, Serkan Ergün
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