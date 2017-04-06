NEFES KESEN MAÇ HALKBANK'IN

Efeler Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Galaktasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

Halkbank ANKARA: 3 - G.Saray HDI Sigorta: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal

Halkbank ANKARA: Vincic, Burutay, Kemal, Miljkovic, Kooy, Faik Samed, Hasan-Caner (L), Fonteles, Emre, Mustafa

Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Murathan, Bartman, Halil, Emin, Hüseyin, Can (L), Yasin

Setler: 25-22, 27-29, 23-25, 25-21, 15-10

Süre: 2.24 (29, 36, 31, 31, 18)

Efeler Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, Galaktasaray HDI Sigorta’yı 3-2 mağlup etti.

Müsabakanın rövanşı 9 Nisan Pazar günü İstanbul’da oynanacak.

Karşılaşma, hakem karralarına itirazlar ve GDS nedeniyle uzadı ve soğuyarak oynandı.

Müsabakanın ilk setinde pas dağıtımında sorun yaşayan Halkbank hücum yapmada zorlansa da dengede giden seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de oyun karakteri değişmedi. Son sayılarda iki taraf da servis kaçırdı, basit hatalar yaptı. Uzayan sette 29-27’yi bulan Galatasaray skoru eşitledi: 1-1.

Üçüncü sette de denge vardı. Takımlar skoru forse edemedi. 19-20’de basit hatalarla avantajı rakibine veren, servis atamayan Halkbank setten 23-25 yenik ayrıldı: 1-2.

Dördüncü sette Halkbank ortadan oynamayı ve blok yapmayı hatırladı, baştan sona önde götürdüğü seti 25-23 alarak eşitliği sağladı: 2-2.

Final setine Halkbank iyi başladı. Defans ve hücumda Galatasaray’a üstünlük kurdu. Başkentliler iyi oynunun karşılığı olarak seti 15-10, maçı da 3-2 kazandı.