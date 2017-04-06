FETHİ YAŞAR, AKİF ÜSTÜNDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TVF Başkanı M. Akif Üstündağ’ı Ziyaret Etti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve Fen İşleri Müdürü Birben Kut, Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Türkiye Voleybol Federasyonu'nu ziyaret etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yapılan görüşmede, Türk voleyboluna katkı sağlanması ve Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılacak spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.