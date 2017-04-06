Fethi Yaşar, Akif Üstündağ'ı ziyaret etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

FETHİ YAŞAR, AKİF ÜSTÜNDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Fethi Yaşar, Akif Üstündağ'ı ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TVF Başkanı M. Akif Üstündağ’ı Ziyaret Etti

494 Okunma

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TVF Başkanı M. Akif Üstündağ’ı Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve Fen İşleri Müdürü Birben Kut, Yenimahalle Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Türkiye Voleybol Federasyonu'nu ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yapılan görüşmede, Türk voleyboluna katkı sağlanması ve Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılacak spor tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

ETİKETLER
Ankaragücü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşacak
Nefes kesen maç Halkbank'ın
Ziraat Bankası yarı finalin kapısını araladı!
Gençlerbirliği'nin yüzmede milli gururu
Gençlerbirliği'nde Mehmeti ve Rantie idmanda yok
Osmanlıspor'da moral yemeğinde buluşuldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿