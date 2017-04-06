Ziraat Bankası yarı finalin kapısını araladı!
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ZİRAAT BANKASI YARI FİNALİN KAPISINI ARALADI!

Ziraat Bankası yarı finalin kapısını araladı!

Efeler Ligi play-off birinci karşılaşmasında Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı.

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Efeler Ligi play-off birinci karşılaşmasında Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 21-25,25-17,25-21,25-14 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası, İnegöl’de oynanacak olan ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

YER: BAŞKENT VOLEYBOL SALONU

SETLER: 21-25,25-17,25-21,25-14

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, VEDAT KIRÇOBAN

SÜRE: 1 saat 41 dakika

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Emre Savaş, Marcus Nilsson, Cristian Savani (Volkan Döne (L), Serkan Kılıç)

İNEGÖL BELEDİYE: Mehmet, Ersin, Husaj, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Bahov ( Özer Özger(L), Görkem Sertel)

 

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