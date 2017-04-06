ZİRAAT BANKASI YARI FİNALİN KAPISINI ARALADI!

Efeler Ligi play-off birinci karşılaşmasında Ziraat Bankası evinde İnegöl Belediye’yi konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Karşılaşmanın setleri 21-25,25-17,25-21,25-14 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası, İnegöl’de oynanacak olan ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.
YER: BAŞKENT VOLEYBOL SALONU
SETLER: 21-25,25-17,25-21,25-14
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, VEDAT KIRÇOBAN
SÜRE: 1 saat 41 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, David Lee, Burak Güngör, Emre Savaş, Marcus Nilsson, Cristian Savani (Volkan Döne (L), Serkan Kılıç)
İNEGÖL BELEDİYE: Mehmet, Ersin, Husaj, Caner Çiçekoğlu, Klapwijk, Bahov ( Özer Özger(L), Görkem Sertel)