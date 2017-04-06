OSMANLISPOR'DA MORAL YEMEĞİNDE BULUŞULDU

Mor-Sarılı Başkent ekibi, Kayseri maçı öncesi Nusret Steak House de bir araya gelerek moral yemeği yedi.

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Mor-Sarılı Başkent ekibi, Kayseri maçı öncesi Nusret Steak House de bir araya gelerek moral yemeği yedi.

Mor-Sarılı ekip, çıkış maçı olarak gördüğü Kayserispor maçı öncesi moral depoladı. TFF yöneticisi Ahmet Gökçek, Osmanlıspor kulüp menajeri Ender Yurtgüven, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, teknik heyet, oyuncular ve personel, Ankara Kavaklıdere’de bulunan Nusret Steak House’de öğlen yemeği yiyerek keyifli bir gün geçirdi.

OSMANLISPOR’A MİNİK ZİYARET

Kayserispor maçının hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettiren Başkent ekibinin bugün ki antrenmanında, minik ziyaretçileri vardı. Mehmet Güven’in oğlu Esat’ın da yer aldığı Yaşamkent İlk Hece Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri antrenmana gelerek teknik heyet ve oyuncuları ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman 9’a 3 top kapma çalışmasıyla devam etti. Isınma çalışmasında, oyuncuların sırasıyla takıma uygulattığı hareketler, keyifli anların yaşanmasına neden oldu. Koordinasyon hareketlerini yanlış uygulayan oyuncular şınav çekme cezası aldı.

Günün tek çalışması yarı sahada oynanan taktiğe yönelik çift kale maçla son buldu. Tedavileri devam eden Ndiaye ve Engin Bekdemir takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.