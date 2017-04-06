ETİMESGUTLU JUDOCULARDAN ÖNEMLİ BAŞARI

Etimesgut Belediyesi Judo takımı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya ile döndü.

Etimesgut Belediyesi Judo takımı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya ile döndü. 44 kiloda Merve Koçer ve 55 kiloda Buhari Yıldırım, rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Final maçlarını kaybeden iki sporcu da gümüş madalya kazandı. Aynı turnuvada 78 kilodaki Sıdıka Işık ise 5. oldu.

Etimesgut Belediyesi judo takımı sporcularından Buket Mercan, olimpiyatlara katılmak için kolları sıvadı. Başarılı sporcu Antalya Grant Prix Olimpiyat Puan Toplama müsabakalarına katılacak. Mercan, müsabakalarda istediği sonucu alırsa olimpiyatlara katılmak için büyük bir engeli daha aşmış olacak.

Judoda gelen başarılar Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i memnun etti. Demirel, Etimesgut'un spor alanında her zaman önde olduğunu belirterek, "Yasin Doğan yönetiminde madalya kazanan judocularımızı tebrik ediyorum. Judo takımımız başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşıyorlar. Hedefimiz ve onlardan beklentimiz, judocularımızın dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeleridir. Bunu başaracaklarına yürekten inanıyorum " dedi.

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