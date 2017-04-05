VAN BŞB 3 - TEKİRDAĞSPOR 1

Van BŞB 3 - Tekirdağspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Van BŞB ile Tekirdağspor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 3-1 kazandı.
Van BŞB: Okan Karabulut, Emrah Akşit, Abdullah Temircan, İsmail Türkaslan, Medeni Bingöl, Ali Kurt, Nihat Yılmaz, Akın Açık, Gökhan Öztürk, Orhan Pala (68' Mehmet Şirin Soydan), Recep Şipal (58' Berkay Yüksel)
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
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Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Emre Fırtına (46' Barış Güral), Murat Çelik, Serdar Gökkaya, Rıdvan Kasapoğlu (46' Ceyhun Elmas)
Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Tolga Dede, Mehmet Öcal, Ali Etlikci
Goller: DK 15: Recep Şipal (Van BŞB), DK 21: Akın Açık (Van BŞB), DK 68: Ceyhun Elmas (Tekirdağspor), DK 90: Ali Kurt (Van BŞB)
Sarı Kartlar: DK 62: Mehmet Ali Kıran (Tekirdağspor), DK 62: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor)
Kırmızı Kart: DK 83: Erşen Çilingir (Tekirdağspor)
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