Altay 2 - Çorum Bel. 1
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Altay ile Çorum Bel. İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.
Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, İhsan Furkan Deniz (83' Hüsamettin Yener), Erhan Kurt, Halil Karataş, Halil Yılmaz (65' İbrahim Akın), Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (74' Muhammed Emel), Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Hüseyin Erol, Tahir Kurtuluş, İmam Almas (46' Yakup Kayış), Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Sebahattin Usta, Ali Kemal Başaran (78' Çağrı Tekin), Salim Uzun (59' Selim Dilli), Yeldar Yamaç, Yakup Alkan
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oktay Taş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bilal Gölen, Serkan Önsal
Goller: DK 24: Akın Karaaslan (Çorum Bel.), DK 35: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 66: Murat Türkkan (Altay)
Sarı Kartlar: DK 25: Halil Karataş (Altay), DK 25: İmam Almas (Çorum Bel.), DK 77: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 90: Hüsamettin Yener (Altay), DK 90: Serkan Demirol (Altay)
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