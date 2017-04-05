Karacabey Birlik 4 - Beylerbeyispor 4
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KARACABEY BİRLİK 4 - BEYLERBEYİSPOR 4

Karacabey Birlik 4 - Beylerbeyispor 4

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Karacabey Birlik ile Beylerbeyispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Karacabey Birlik 4 - Beylerbeyispor 4

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Karacabey Birlik ile Beylerbeyispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Erhan Gözetlik, Süleyman Baykuş (72' Osman Alptekin), Deniz Keskin, Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç, Ali Serin (90' Muhammet Serdar Yazıcı), Yusuf Efil, Alim Harlak (61' Hüseyin Korkmaz), Muhammed Rıdvan Özdemir, Samet Taş

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Mehmet Ballı, Kaan Dorak, Metehan Çakal, Güray Gazioğlu, Gökhan Günaydın, Ömer Halis Güven, Gökhan Çıra (69' Ünal Avcı), Çağrı Yasan, Fatih Sercan Ekinci, Talha Yazgan

Teknik Direktör: Orhan Şerit

Hakem: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Önder Yılmaz, Davut Dakul Çelik

Goller: DK 7: Güray Gazioğlu (Beylerbeyispor), DK 20: Ali Serin (Karacabey Birlik ), DK 23: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 38: Ali Serin (Karacabey Birlik ), DK 45: Mehmet Ballı (Beylerbeyispor), DK 58: Gökhan Günaydın (Karacabey Birlik ), DK 89: Ünal Avcı (Beylerbeyispor), DK 90: Fatih Sercan Ekinci (Beylerbeyispor)

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