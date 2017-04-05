KOCAELİSPOR 0 - KOZAN BEL.SK 0

Kocaelispor 0 - Kozan Bel.SK 0
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kocaelispor ile Kozan Bel.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Kadir Gezer, Sefa Narin, Burak Süleyman (88' Şenol Yıldırım), Mert Yavuz, Oğuzhan Türkmen (60' Hamza Mutlu), Burak Özbakır (84' Mehmet Avcı), Sinan Pektemek
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Ömer İnan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ, Altan Aksoy, Zeki Sinanoğlu, Yunus Emre Albayrak (60' Ercan Güneri), Yaşar Yılmaz (69' Serkan Özkan), Mehmet Ali Can (85' Tayfun Karadağ)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hakan Eygü, Alpaslan Şen
Sarı Kartlar: DK 27: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 35: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK), DK 45: Kadir Gezer (Kocaelispor), DK 78: Sefa Narin (Kocaelispor), DK 82: Altan Aksoy (Kozan Bel.SK)
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