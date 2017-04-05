ERZİN BELEDİYESPOR 2 - ANKARA DEMİRSPOR 3

Erzin Belediyespor 2 - Ankara Demirspor 3
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Erzin Belediyespor ile Ankara Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 3-2 kazandı.
Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Tuncer Baysal, Metin İlhan, Yücel Candemir, Melih Şencan, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Fatih Uyar, Samed Ali Kaya (80' Zafer Kargoğlu), Umut Koray Öz (56' Yılmaz Lüle), Okan Saraçoğlu (69' Emre Keleşoğlu)
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Güney Tutcuoğlu (79' Okan Ünal), Burak Sürmeli, Burak Öksüz, Fatih Baydemir, Efşan Geçgin, İbrahim Bingöl, Furkan Işıkdemir (86' Emre Akdağ), Kerem Vapurluoğlu, Burak Aydın (66' Serdar Karaduman)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Hakem: Ali Zağlı, Fatih Söyler, Arda Darcan, Emre Abar
Goller: DK 39: Efşan Geçgin (Ankara Demirspor), DK 45: Nureddin Ersoy (Erzin Belediyespor), DK 67: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 74: Serdar Karaduman (Ankara Demirspor), DK 90: Nureddin Ersoy (Erzin Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 27: Tuncer Baysal (Erzin Belediyespor), DK 45: Bahadır Han Güngördü (Ankara Demirspor), DK 65: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)
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