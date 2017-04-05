Manavgatspor 1 - Gölcükspor 2
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Manavgatspor ile Gölcükspor Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.
Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Ahmet Sarı, Halil Sağdaş, Emre Toptan, Şerif Doğan, Kemal Bolat, Öner Yaylacı (66' Enver Ekinci), Hüseyin Onur Kaçar (85' Mustafa Dilek)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Fırat Çakmak, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan (87' Murat Can Koçak), Yunus Özdemir (80' Bilal Şeflek), Sami İzcican, Onur Özcan, Cemal Doğu, Sedat Cengiz (85' Ahmet Özer), Berke Bıyık, Cenk Cengiz
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Adem Şahin, Emre Kargın
Goller: DK 45: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 45: (Manavgatspor), DK 63: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 85: Şerif Doğan (Manavgatspor)
Sarı Kartlar: DK 39: Mehmet Sayan (Gölcükspor), DK 67: Enver Ekinci (Manavgatspor), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)
Fikstürü - Puan Durumu