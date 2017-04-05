Manavgatspor 1 - Gölcükspor 2
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MANAVGATSPOR 1 - GÖLCÜKSPOR 2

Manavgatspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Manavgatspor ile Gölcükspor Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

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Manavgatspor 1 - Gölcükspor 2

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Manavgatspor ile Gölcükspor Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 2-1 kazandı.

Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Ahmet Sarı, Halil Sağdaş, Emre Toptan, Şerif Doğan, Kemal Bolat, Öner Yaylacı (66' Enver Ekinci), Hüseyin Onur Kaçar (85' Mustafa Dilek)

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Gölcükspor: Fırat Çakmak, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan (87' Murat Can Koçak), Yunus Özdemir (80' Bilal Şeflek), Sami İzcican, Onur Özcan, Cemal Doğu, Sedat Cengiz (85' Ahmet Özer), Berke Bıyık, Cenk Cengiz

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Adem Şahin, Emre Kargın

Goller: DK 45: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 45: (Manavgatspor), DK 63: Berke Bıyık (Gölcükspor), DK 85: Şerif Doğan (Manavgatspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Mehmet Sayan (Gölcükspor), DK 67: Enver Ekinci (Manavgatspor), DK 90: Berke Bıyık (Gölcükspor)

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