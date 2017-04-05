Kartalspor 0 - Kızılcabölükspor 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

KARTALSPOR 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 3

Kartalspor 0 - Kızılcabölükspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kartalspor ile Kızılcabölükspor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.

293 Okunma

Kartalspor 0 - Kızılcabölükspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kartalspor ile Kızılcabölükspor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.

Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar, Onur Acar (59' Muhammet Ocak), Dündar Denizhan (59' Zafer Çuvalcı), Yasin Şahan, Mustafa Şeker (46' Furkan Çarkçı), Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı (64' Serkan Özen), Hüseyin İriç, Mustafa Altun (82' Özer Ercili), Cihat Kahraman, Fatih Arat, Emir Can Sayar (73' Canberk Ersan)

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Celal Bayraklı, Enes Vahit Çavuş, Fikret Ünal, Ahmet Ulu

Goller: DK 45: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), DK 67: Serkan Özen (Kızılcabölükspor), DK 76: Canberk Ersan (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Mustafa Şeker (Kartalspor), DK 53: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 59: Mehmet Sait Ulucan (Kartalspor)

﻿

Kartalspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi
Spor Toto 3. Lig'de son durum
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Çorum Bel. 2 - Kartalspor 0
Kızılcabölükspor 2 - Kocaelispor 4
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿