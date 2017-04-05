KARTALSPOR 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 3

Kartalspor 0 - Kızılcabölükspor 3
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kartalspor ile Kızılcabölükspor Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor 3-0 kazandı.
Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar, Onur Acar (59' Muhammet Ocak), Dündar Denizhan (59' Zafer Çuvalcı), Yasin Şahan, Mustafa Şeker (46' Furkan Çarkçı), Tahsin Hacımustafaoğlu
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı (64' Serkan Özen), Hüseyin İriç, Mustafa Altun (82' Özer Ercili), Cihat Kahraman, Fatih Arat, Emir Can Sayar (73' Canberk Ersan)
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Hakem: Celal Bayraklı, Enes Vahit Çavuş, Fikret Ünal, Ahmet Ulu
Goller: DK 45: Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), DK 67: Serkan Özen (Kızılcabölükspor), DK 76: Canberk Ersan (Kızılcabölükspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Mustafa Şeker (Kartalspor), DK 53: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 59: Mehmet Sait Ulucan (Kartalspor)
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