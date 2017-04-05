Kütahyaspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 4
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KÜTAHYASPOR 0 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4

Kütahyaspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 4

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kütahyaspor ile Anagold 24Erzincanspor Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 4-0 kazandı.

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Kütahyaspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 4

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kütahyaspor ile Anagold 24Erzincanspor Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 4-0 kazandı.

Kütahyaspor: Kaan Bozacı, Gökhan Kaya (43' Enes Günay), Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz (79' Orhun Öztürk), İhsan Uğur Göktaş, Okan Salmaz, Serkan Esen, Derviş Hüseyin Güner, Abdülkerim Kılıç, Oğuzhan Demirer, Çağlar Yıldızer

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Volkan Özcan, Umut Doğru, Safa Yıldırım, Serhat Keskinsoy, Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük (83' Enes Yılmaz), Cenk Sarıtaş, Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer (73' Ahmet Kaan Ergün), Ahmet Güney (86' Sefa Küpeli)

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Hakem: Kadir Sağlam, Hüseyin Otyakmaz, Gökhan Coşar, H. Mehmet Ekmekyermez

Goller: DK 11: Serhat Keskinsoy (Anagold 24Erzincanspor), DK 41: Ali Han Tunçer (Anagold 24Erzincanspor), DK 82: Ahmet Güney (Anagold 24Erzincanspor), DK 90: Sefa Küpeli (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: DK 61: Aykut Çakay (Kütahyaspor), DK 78: İhsan Uğur Göktaş (Kütahyaspor), DK 84: Cenk Sarıtaş (Anagold 24Erzincanspor)

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