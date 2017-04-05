Bayburtspor 0 - Sancaktepe Bel. 0
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BAYBURTSPOR 0 - SANCAKTEPE BEL. 0

Bayburtspor 0 - Sancaktepe Bel. 0

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bayburtspor 0 - Sancaktepe Bel. 0

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bayburtspor: Gökhan Aslan, Yener Demirci, Sertaç Eren, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Onur Karakabak, Yücel Yıldırım (78' Selçuk Hakalmaz), Baran Yardımcı, Hasan Üstübücü, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erdinç Kedikli, Abdulsamet Kırım, Doğancan Topal (79' Gökhan Çetinus), Samet Akaydın, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Ersin Aslantoğ, Koray Kurt, Anıl Gir (68' Nuri Kaya), İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Adem Sarıtaş, Emrah Ünal, Abdurrahman Atabay, Burak Altınel

Sarı Kartlar: DK 18: Erdinç Kedikli (Sancaktepe Bel.), DK 65: Erçin Ilgaz (Bayburtspor), DK 90: Onur Karakabak (Bayburtspor)

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