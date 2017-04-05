Bayburtspor 0 - Sancaktepe Bel. 0
TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bayburtspor: Gökhan Aslan, Yener Demirci, Sertaç Eren, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Onur Karakabak, Yücel Yıldırım (78' Selçuk Hakalmaz), Baran Yardımcı, Hasan Üstübücü, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
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Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Erdinç Kedikli, Abdulsamet Kırım, Doğancan Topal (79' Gökhan Çetinus), Samet Akaydın, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Ersin Aslantoğ, Koray Kurt, Anıl Gir (68' Nuri Kaya), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Hakem: Adem Sarıtaş, Emrah Ünal, Abdurrahman Atabay, Burak Altınel
Sarı Kartlar: DK 18: Erdinç Kedikli (Sancaktepe Bel.), DK 65: Erçin Ilgaz (Bayburtspor), DK 90: Onur Karakabak (Bayburtspor)
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