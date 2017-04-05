İşte Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ERZİN BELEDİYESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Erzin Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Zağlı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Metin İlhan, Nureddin Ersoy, Samed Ali Kaya, Umut Koray Öz, Yücel Candemir, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Okan Saraçoğlu, Fatih Uyar, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör: Ali Toprak

Ankara Demirspor: Burak Sürmeli, Furkan Işıkdemir, Burak Aydın, Fatih Mustafa Baydemir, Celal Çırpanlı, Efşan Geçgin, Burak Öksüz, Güney Tutcuoğlu, İbrahim Bingöl, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Bahadır Han Güngördü

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Hakem: Ali Zağlı, Fatih Söyler, Arda Darcan, Emre Abar

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Erzin Belediyespor 2 - Ankara Demirspor 3
Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi
Spor Toto 3. Lig'de son durum
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Ankara Demirspor 1 - Cizrespor 1
Tekirdağspor 1 - Erzin Belediyespor 1
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