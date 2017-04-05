İŞTE ERZİN BELEDİYESPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Erzin Belediyespor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Zağlı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Metin İlhan, Nureddin Ersoy, Samed Ali Kaya, Umut Koray Öz, Yücel Candemir, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Okan Saraçoğlu, Fatih Uyar, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Ankara Demirspor: Burak Sürmeli, Furkan Işıkdemir, Burak Aydın, Fatih Mustafa Baydemir, Celal Çırpanlı, Efşan Geçgin, Burak Öksüz, Güney Tutcuoğlu, İbrahim Bingöl, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Bahadır Han Güngördü
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Zağlı, Fatih Söyler, Arda Darcan, Emre Abar
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