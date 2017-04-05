İŞTE VAN BŞB - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Van BŞB - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Van BŞB - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Van Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Van Atatürk
Van BŞB: Orhan Pala, Ali Kurt, Akın Açık, Emrah Akşit, Abdullah Temircan, Gökhan Öztürk, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Recep Şipal
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
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Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Rıdvan Kasapoğlu, Kemal Özyurt, Mehmet Ali Kıran, Alpay Koldaş, Göksel Ergün, Emre Fırtına, Serdar Gökkaya, Murat Çelik, Erşen Çilingir
Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Tolga Dede, Mehmet Öcal, Ali Etlikci
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