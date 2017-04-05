İşte Van BŞB - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE VAN BŞB - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Van BŞB - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Van BŞB ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

300 Okunma

İşte Van BŞB - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Van BŞB - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Van Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Van Atatürk

Van BŞB: Orhan Pala, Ali Kurt, Akın Açık, Emrah Akşit, Abdullah Temircan, Gökhan Öztürk, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Recep Şipal

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Rıdvan Kasapoğlu, Kemal Özyurt, Mehmet Ali Kıran, Alpay Koldaş, Göksel Ergün, Emre Fırtına, Serdar Gökkaya, Murat Çelik, Erşen Çilingir

Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren

Hakem: Yakup Bakır, Tolga Dede, Mehmet Öcal, Ali Etlikci

﻿

Van BŞB 3 - Tekirdağspor 1
Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi
Spor Toto 3. Lig'de son durum
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Tekirdağspor 1 - Erzin Belediyespor 1
Gölcükspor 0 - Van BŞB 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿