Manavgatspor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANAVGATSPOR - GÖLCÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manavgatspor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Manavgatspor ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manavgatspor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Manavgatspor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Evrenseki Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Evrenseki

Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Öner Yaylacı, Ahmet Sarı, İsmail Çetin, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Hakkı Helvacı, Burak Özcan, Kemal Bolat

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Gölcükspor: Fatih Sandallı, Yunus Özdemir, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Fırat Çakmak, Onur Özcan, Aydın Taşkın

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Adem Şahin, Emre Kargın

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Manavgatspor 1 - Gölcükspor 2
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Spor Toto 3. Lig'de son durum
Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Gölcükspor 0 - Van BŞB 0
Anagold 24Erzincanspor 4 - Manavgatspor 2
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