MANAVGATSPOR - GÖLCÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manavgatspor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Manavgatspor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Evrenseki Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Evrenseki
Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Öner Yaylacı, Ahmet Sarı, İsmail Çetin, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Hakkı Helvacı, Burak Özcan, Kemal Bolat
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Gölcükspor: Fatih Sandallı, Yunus Özdemir, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Fırat Çakmak, Onur Özcan, Aydın Taşkın
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Oğuz Yılmaz, Adem Şahin, Emre Kargın
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