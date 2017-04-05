Kütahyaspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...
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KÜTAHYASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kütahyaspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kütahyaspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kütahyaspor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kütahyaspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Dumlupınar Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dumlupınar

Kütahyaspor: İhsan Uğur Göktaş, Çağlar Yıldızer, Serkan Esen, Okan Salmaz, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Kaan Bozacı, Yener Şerif Boz, Abdülkerim Kılıç

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Anagold 24Erzincanspor: Erdi Kasapoğlu, Volkan Özcan, Atilla Aybars Garhan, Cenk Sarıtaş, Ahmet Güney, Serhat Keskinsoy, Bilal Atmaca, Safa Yıldırım, Oğuz Küçük, Ali Han Tunçer, Umut Doğru

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Hakem: Kadir Sağlam, Hüseyin Otyakmaz, Gökhan Coşar, H. Mehmet Ekmekyermez

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Kütahyaspor 0 - Anagold 24Erzincanspor 4
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