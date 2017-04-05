Karacabey Birlik - Beylerbeyispor maç kadroları belli oldu...
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KARACABEY BİRLİK - BEYLERBEYİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karacabey Birlik - Beylerbeyispor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Karacabey Birlik ile Beylerbeyispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karacabey Birlik - Beylerbeyispor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Karacabey Birlik ile Beylerbeyispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Muhammed Rıdvan Özdemir, Hurşut Meriç, Ali Serin, Gökhan Akıllı, Süleyman Baykuş, Alim Harlak, Yusuf Efil, Samet Taş, Deniz Keskin, Erhan Gözetlik

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Beylerbeyispor: Çağrı Yasan, Güray Gazioğlu, Fatih Sercan Ekinci, Gökhan Günaydın, Kaan Dorak, Metehan Çakal, Mehmet Ballı, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Ömer Halis Güven, Gökhan Çıra

Teknik Direktör: Orhan Şerit

Hakem: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Önder Yılmaz, Davut Dakul Çelik

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