KARACABEY BİRLİK - BEYLERBEYİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karacabey Birlik - Beylerbeyispor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Karacabey Birlik ile Beylerbeyispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Muhammed Rıdvan Özdemir, Hurşut Meriç, Ali Serin, Gökhan Akıllı, Süleyman Baykuş, Alim Harlak, Yusuf Efil, Samet Taş, Deniz Keskin, Erhan Gözetlik
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
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Beylerbeyispor: Çağrı Yasan, Güray Gazioğlu, Fatih Sercan Ekinci, Gökhan Günaydın, Kaan Dorak, Metehan Çakal, Mehmet Ballı, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Ömer Halis Güven, Gökhan Çıra
Teknik Direktör: Orhan Şerit
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Hakem: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Önder Yılmaz, Davut Dakul Çelik
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