Kocaelispor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOCAELİSPOR - KOZAN BEL.SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kocaelispor ile Kozan Bel.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaelispor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kocaelispor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Köseoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Oğuzhan Türkmen, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Ali Keten, Burak Özbakır

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Yaşar Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, Mehmet Ali Can, Yunus Emre Albayrak, Ömer İnan, Altan Aksoy, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Özcan Dağ, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hakan Eygü, Alpaslan Şen

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Kocaelispor 0 - Kozan Bel.SK 0
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