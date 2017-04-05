KOCAELİSPOR - KOZAN BEL.SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kocaelispor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bilal Köseoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Oğuzhan Türkmen, Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek, Ali Keten, Burak Özbakır
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Yaşar Yılmaz, Zeki Sinanoğlu, Mehmet Ali Can, Yunus Emre Albayrak, Ömer İnan, Altan Aksoy, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Özcan Dağ, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hakan Eygü, Alpaslan Şen
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