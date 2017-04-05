Kartalspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KARTALSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kartalspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Kartalspor ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kartalspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kartalspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Kartal İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Celal Bayraklı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kartal İlçe

Kartalspor: Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Recep Yaşar, Onur Acar, Recep Burak Yılmaz, Mustafa Şeker, Tahsin Hacımustafaoğlu, Yasin Şahan, Ozan Solak, Ender Kaya

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç, Mustafa Altun, Ali Helvacı, Cihat Kahraman, Emir Can Sayar, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Fatih Arat

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Celal Bayraklı, Enes Vahit Çavuş, Fikret Ünal, Ahmet Ulu

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Kartalspor 0 - Kızılcabölükspor 3
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Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
Çorum Bel. 2 - Kartalspor 0
Kızılcabölükspor 2 - Kocaelispor 4
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