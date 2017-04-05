KARTALSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kartalspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kartalspor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında Kartal İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Celal Bayraklı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kartal İlçe
Kartalspor: Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Recep Yaşar, Onur Acar, Recep Burak Yılmaz, Mustafa Şeker, Tahsin Hacımustafaoğlu, Yasin Şahan, Ozan Solak, Ender Kaya
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Haberleri İstatistikleri
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç, Mustafa Altun, Ali Helvacı, Cihat Kahraman, Emir Can Sayar, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Fatih Arat
Teknik Direktör: Hasan Şermet
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Celal Bayraklı, Enes Vahit Çavuş, Fikret Ünal, Ahmet Ulu
Maç Detayları - Canlı Anlatım