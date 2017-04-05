İŞTE ALTAY - ÇORUM BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Çorum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 34. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Oktay Taş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Halil Yılmaz, Murat Uluç, Erhan Kurt, Abdülkadir Akyıldız, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, Murat Türkkan, Serkan Demirol, İhsan Furkan Deniz, Halil Karataş, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Çorum Bel.: Sebahattin Usta, Yakup Alkan, Yeldar Yamaç, Hüseyin Erol, İmam Almas, Sercan Çobanoğlu, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun, Ali Kemal Başaran
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oktay Taş, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bilal Gölen, Serkan Önsal
Maç Detayları - Canlı Anlatım