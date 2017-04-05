BAYBURTSPOR - SANCAKTEPE BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayburtspor - Sancaktepe Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayburt Genç Osman
Bayburtspor: Yener Demirci, Sertaç Eren, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er, Baran Yardımcı, Erçin Ilgaz, Gökhan Köseoğlu, Yücel Yıldırım, Onur Karakabak, Hasan Üstübücü, Gökhan Aslan
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
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Sancaktepe Bel.: Doğancan Topal, Süleyman Olgun, İlker Avşar, Umut Koçin, Ersin Aslantoğ, Mehmet Doğan, Koray Kurt, Erdinç Kedikli, Anıl Gir, Abdulsamet Kırım, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Hakem: Adem Sarıtaş, Emrah Ünal, Abdurrahman Atabay, Burak Altınel
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