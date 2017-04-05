Bayburtspor - Sancaktepe Bel. maç kadroları belli oldu...
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BAYBURTSPOR - SANCAKTEPE BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayburtspor - Sancaktepe Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayburtspor - Sancaktepe Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 34. haftasında Bayburtspor ile Sancaktepe Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Sarıtaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayburt Genç Osman

Bayburtspor: Yener Demirci, Sertaç Eren, Aykut Sarıdoğan, Batuhan Er, Baran Yardımcı, Erçin Ilgaz, Gökhan Köseoğlu, Yücel Yıldırım, Onur Karakabak, Hasan Üstübücü, Gökhan Aslan

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Sancaktepe Bel.: Doğancan Topal, Süleyman Olgun, İlker Avşar, Umut Koçin, Ersin Aslantoğ, Mehmet Doğan, Koray Kurt, Erdinç Kedikli, Anıl Gir, Abdulsamet Kırım, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Adem Sarıtaş, Emrah Ünal, Abdurrahman Atabay, Burak Altınel

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Bayburtspor 0 - Sancaktepe Bel. 0
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Sancaktepe Bel. 2 - Karacabey Birlik 1
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