KADIN HAKEMLERİN GÖZÜ ÜST LİGLERDE

Hatay'da amatör ligde futbol hakemliği yapan 3 üniversite öğrencisi genç kız, gösterdikleri performansla izleyenlerin takdirini toplarken, üst liglerde de maç yönetmeyi hedefliyor.

Hatay'da açılan hakemlik kursunu başarıyla tamamlayan Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu öğrencileri 21 yaşındaki Sevim Bebek ve Çiğdem Uslu ile 22 yaşındaki Tülay Ardıç maçlara çıkıp düdük çalmaya başladı.

Birçok maçta birlikte sahaya çıkan üçlüden Bebek orta hakemlik görevini üstlenirken, Uslu ile Ardıç da yardımcılıklarını yapıyor.

Azim ve başarılarıyla dikkati çeken kadın hakemler, zorluk derecesi yüksek maçlarda bile verdikleri kritik kararlarla alkış alıyor.

Orta hakem Sevim Bebek, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce babasının tavsiyesi üzerine hakemlik kursuna katıldığının belirtti.

Kursu başarıyla tamamladıktan sonra maçlarda görev almaya başladığını aktaran Bebek, "Bana önce 'Yapamazsın' dediler. Arkadaşlarım, çevrem 'Ne işin var futbol hakemliğinde. Küfür, kavga, dövüş olur, nasıl baş edeceksin' dediler. Bu alandaki önemli isimlerden olan hakem Deniz Dilan Gökçek hocamız 'Sahada kadın yoktur hakem vardır' demişti. İnandık, hırs yaptık ve 'Neden olmasın' dedik. Çok şükür buralara geldik ve inşallah üst liglerde de maç yönetiriz." diye konuştu.

Bu süreçte desteğini esirgemeyen ailesine ve kendisine güvenen il hakem komitesine çok şey borçlu olduğunu ifade eden genç hakem, 100'den fazla maç yönettiğini sözlerine ekledi.

"Maç bitiminde tebrik ediyorlar"

Yardımcı hakemlerden Çiğdem Uslu, çocukluğundan beri futbola ilgi duyduğunu vurgulayarak, tesadüfen gördüğü bir ilan sonucu hakemliğe başladığını dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıldır hakemlik yaptığını kaydeden Uslu, şöyle devam etti:

"Sahaya çıktığımızda kadın olmamızın hem iyi hem de kötü etkileri oluyor. Daha nazik olanlar da oluyor kötü tepkilerle de karşılaşıyoruz ancak kötü tepki gösterenler bile maç sonunda gelip tebrik ediyorlar. Bu tebrikler bizi daha çok teşvik ediyor. Bu iş sadece erkeklerin yapacağı bir iş değil. Bunu göstermiş olduk."

Hakemliğe bir arkadaşının tavsiyesi üzerine bu yıl başlayan yardımcı hakem Tülay Ardıç da futbolu çocukluğundan beri çok sevdiğini ve takip ettiğini kaydetti.

Sezon başından bu yana maçlarda görev aldığını anlatan Ardıç, "Kadın olduğum için vazgeçeceğimi söyleyenler oluyor. 'Bu iş size göre değil' dendi. Ancak, kadınların da bu mesleği yapabileceğini hatta erkekleri de geçebileceğine inanıyoruz. Hakemliği çok seviyorum. İnşallah ilerde klasman hakemi olarak görev yaparız." ifadelerini kullandı.

Hatay İl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu Soner Koyuncuoğlu da kentte adat 2 de kadın hakem olduğunu söyledi.

Kurul olarak onlara güvendiklerini aktaran Koyuncuoğlu, "Onlar da erkek hakemlerle aynı antrenmanı yapıp, ayı eğitimi alıp sahaya çıkıyor. Elimizden geldiğince kadınlara bu alanda destek olmaya çalışıyoruz. Onları gören diğer kadınlar da hakem olmak istiyor. " açıklamasında bulundu.

"Zorlanacaklarını düşündük ancak öyle olmadı"

Hatay Süper Amatör Küme takımlarından Yayladağıspor'un başkanı Mehmet Bilgili de, play-off'un son maçı olan Aşkarbeylispor karşılaşmasını Sevim Bebek, Çiğdem Uslu ile Tülay Ardıç'ın yönettiğini hatırlattı.

Karşılaşmada berabere kalmaları halinde üst lige çıkamayacaklarını anlatan Bilgili, şöyle konuştu:

"Maç öncesi futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığında hakemlerin kadın olduğunu öğrendik. Şaşırdık ve garipsedik. Bizim için kritik bir maçtı ve bugüne kadar hiçbir maçımızı kadın hakem yönetmemişti. Açık söylemek gerekirse zorlanacaklarını düşündük ancak öyle olmadı. Çıktılar ve diğer erkek hakemleri aratmayacak bir maç yönettiler. Her iki takım yöneticileri olarak maç sonunda kendilerini tebrik ettik."