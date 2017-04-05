DEV MARATON İÇİN GERİ SAYIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek 12. İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü tarihi yarımadada gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk defa altın kategoride koşulacak olan dev yarışta rekor bekleniyor.

Bu yıl ilk kez altın kategoride koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı, Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Vodafone ve İstanbul isimlerinin büyük bir güç olduğuna inandıklarını söyledi.

Uzun yıllardır iş ortakları Vodafone ile bu yarı maratonu beraber sürdürdüklerini belirten Gümüşdağ, "Bu yıl 12. düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olarak gösteriliyor. Bu gurur verici organizasyon ilk defa altın kategoride koşulacak. Amacımız herkese kendini deneyebileceği ve keyif alabileceği bir platform sunmak. Dünyanın her yerinden gelecek misafirlerimizi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özbayraktar: "Yarı maratonda rekor kırılmasını istiyoruz"

Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun bu yıl ilk defa altın kategoride koşulacak olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Dünyada yüzlerce yarı maraton bulunduğunu ama sadece 10 tanesinin altın kategoride gerçekleştirildiğini vurgulayan Özbayraktar, "Geçen sene yaptığımız uygulamalarla, bu sene yarı maratonumuzun altın kategoride koşulmasına hak kazandık. Yarı maratonda rekor kırılmasını istiyoruz. Parkur rekoru, Türkiye rekoru hatta dünya rekoru da olabilir çünkü dünyanın en hızlı koşulan parkurlarından bir tanesi." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun ilklere sahne olacağına inandığını vurgulayarak, "Bu yıl yarı maratonda hem kadınlar hem de erkeklerde dünya rekorları yenilendi. Umarım geçen yıl Ali Kaya'nın kaçırmış olduğu Avrupa rekorunu bu sene kırarız. Maraton, dünya basınında ilgi görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise spor alanına yaptıkları yatırımların Türkiye'deki potansiyele olan inançlarının en önemli göstergesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geniş kitlelere ulaşan maraton bizim önceliğimiz durumunda bulunuyor. Şehir maratonları, şehir bilincine de çok önemli katkı sağlıyor. Bu maratonlara sadece adımızı vermek değil İstanbul'un da bilinirliğini artırmak istiyoruz. 2014 yılı itibarıyla sponsorluğunu üstlendiğimiz maratona, bu yıl 4. kez sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."