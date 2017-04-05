JUDONUN EN İYİLERİ ANTALYA'DA BULUŞACAK

2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları, 7-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren organizasyona 40 ülkeden 330 sporcu katılacak.

2013'ten bu yana Samsun'da düzenlenen organizasyon, bu yıl Antalya'da gerçekleştirilecek. Grand prix müsabakalarında 26 kadın, 17 erkek milli judocu madalya arayacak.

Farklı kentlerdeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde (TOHM) kamp yapan Kadın ve Erkek Milli Takımları, Antalya'ya geçti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, yaptığı açıklamada, müsabakalara 40 ülkeden 330 sporcunun katılacağını belirterek, "2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplama müsabakaları olması bu büyük organizasyonun değerini artırmıştır." dedi.

Şampiyonanın düzenlenmesinde devletin desteğine işaret eden Huysuz, "Devletimizin spora verdiği büyük destekle olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, kıta şampiyonları ve ülkesinin en iyilerinin katılımıyla güzel bir organizasyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek Milli Takımı Antrenörü Irakli Uznadze ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz olimpiyatlar için puan toplamak. Bu müsabakalar aynı zamanda bu yılki Avrupa ve dünya şampiyonları öncesi için de ciddi bir sınav olacak." diye konuştu.

Grand prix müsabakalarının Avrupa şampiyonası ve Azerbaycan'da yapılacak İslam Oyunları öncesi iyi bir hazırlık olacağını dile getiren Kadın Milli Takımı Antrenörü Mustafa Birinci de "Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak iskelet kadroyu bu sporcularımız arasından oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Antalya'daki organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli judocular şöyle:

Kadınlar

48 kilo: Tuğba Yayla, Şehnaz Güz, Gül Kader Şentürk, Melisa Çakmaklı

52 kilo: Merve Taş, İrem Korkmaz, Büşra Özdek, Damla Çalışkan

57 kilo: Şeyma Özerler, Nazlıcan Özerler, Tuğba Zehir, Buket Mercan

63 kilo: Minel Akdeniz, Ümmühan Kabak, Büşra Katipoğlu, Özge Akarsu

70 kilo: Nurcan Yılmaz, Mihriban Öner, Şükran Bakacak, Semanur Erdoğan

78 kilo: Nurbanu Güngör, Çağrı Güzelsoy

78 kilo: Belkıs Zehra Kara, Kübra Kara, Kayra Almira Sayit, Sabile Akbulut

Erkekler

60 kilo: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal, Ertuğrul Dönmez

73 kilo: Hasan Vanlıoğlu, Dilgam Aliyev, Murat Bektaş

81 kilo: Furkan Şişçioğlu, İlker Güldüren

90 kilo: Ahmet Oğuzhan Efemgil, Batuhan Efemgil

100 kilo: Hazan Avcı, Ali Erdoğan, Furkan Ahmet Besdil

100 kilo: Feyyaz Yazıcı, Kadir Bingöl, Semih Adıyaman