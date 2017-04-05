THAİSA'NIN SAĞLIK DURUMU

Fenerbahçe ile yapılan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında sakatlanan Eczacıbaşı VitrA'nın Brezilyalı voleybolcusu Thaisa Daher Pallesi'nin ayak bileğinin çıktığı ve çıkığın ameliyathane şartlarında yerine konduğu bildirildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Thaisa'nın talihsiz bir sakatlık yaşadı vurgulanarak, "Üçüncü sette sakatlanarak oyundan çıkan ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye götürülen yıldız oyuncuya anestezi verildi. Doktorların yaptığı açıklamaya göre, oyuncunun ayak bileğinde lokal travmaya bağlı dislokasyon (çıkık) tespit edildi ve ameliyathane şartlarında anestezi altında çıkık yerine konuldu." denildi.

Geceyi hastanede geçirecek Thaisa'nın, yarın son durumunu görmek için çekilecek MR'dan sonra taburcu edileceği kaydedildi.

- Takım arkadaşları hastanede ziyaret etti

Eczacıbaşı VitrAlı oyuncuların, maçın ardından hastaneye giderek Thaisa'ya destek olduğu belirtildi.

Açıklamada, takım kaptanı Neslihan Demir Güler'in görüşlerine yer verilirken, deneyimli voleybolcunun, "Hepimiz şoke olmuş durumdayız. Maç esnasında böyle bir olayın yaşanması hepimizi üzdü. Thaisa oyundan çıktıktan sonra kalan setleri onun için oynadık. Galibiyeti ona armağan ediyoruz. Umarım en kısa sürede eski sağlığına kavuşur." dediği kaydedildi.