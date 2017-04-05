Başpehlivan Kara'ya yeni görev
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BAŞPEHLİVAN KARA'YA YENİ GÖREV

Başpehlivan Kara'ya yeni görev

655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevine getirildi.

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655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda 840 muhtarın katılımıyla gerçekleştirilen öğle yemeğinde yaptığı konuşmada, yeni yol arkadaşlarının Ordulu Başpehlivan Kara olduğunu söyledi.

Kara'yı Orduluların yoğun talebi doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevine atadıklarını duyuran Yılmaz, "Arkadaşımızın yeni görevi hayırlı olsun. İnşallah Recep Kara'nın önderliğinde Ordu'da daha iyi pehlivanlar, daha iyi sporcular yetişmiş olacak." dedi.

Kara'nın aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu olarak ileriki süreçte müsabakalarda yer alacağını belirten Yılmaz, "Recep Kara ile çalışacağımızdan dolayı son derece mutluyum. Allah bizleri utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Recep Kara ise yeni görevinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek Yılmaz'a teşekkür etti.

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