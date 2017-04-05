JR. NBA TBF LİGİ TANITILDI

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) iş birliğiyle ikinci kez yapılacak Jr. NBA TBF Ligi, 11 Nisan-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonun tanıtımı için Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına TBF CEO'su Ömer Onan, NBA Avrupa ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı Naci Cansun ile Tat Gıda Sanayi AŞ Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer katıldı.

Jr. NBA TBF Ligi, 11-12 yaş grubu öğrencilerinin oluşturduğu toplam 30 takım arasında gerçekleşecek. Her NBA takımının ismi bir okula verilecek turnuvada maçlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Tarsus'ta oynanacak. Bölge liderleri İstanbul'daki finallere katılmaya hak kazanacak.

Onan, federasyon olarak Türkiye'de basketbolun gelişmesinin en büyük idealleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımıza küçük yaşlarda spor kültürünü aşılamalıyız. Bu lige çok önem veriyoruz. İnanıyorum ki çok güzel bir lig olacak. Çocuklarımız mutlu olacak. Bunun devamını da sağlamak istiyoruz. Bu ligde keyifli zamanlar geçecektir." ifadelerini kullandı.

Cansun da çocuklara basketbolu sevdirmek için önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatarak, "NBA'in dünyanın dört bir köşesinde düzenlediği organizasyonların bir parçası da bu. Çocuklara basketbolu kullanarak sporun temel direkleri olan sportmenlik, takım arkadaşlığı ve saygı alışkanlığını sağlayacak bir organizasyon düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kesimer ise SEK olarak bu organizasyona sponsor oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Basın toplantısının sonunda SEK'in sponsorluğunda düzenlenen lige katılan okulların kura çekimi de gerçekleştirildi.