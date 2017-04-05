"AZİZ YILDIRIM KULÜBEDE OLSA FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Rıdvan Dilmen TRTSPOR'da yayınlanan Levent Özçelik'in sunduğu programda geçtiğimiz hafta oynanan maçları ve gündemde olan konulara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilmen, ''bence dünyanın en enteresan ligi bu lig.(TFF 1.Lig) Evkur Yeni Malatyaspor, İrfan Buz’la Beşiktaş sezonu yaşıyorlar. Şu anlamda uzun süredir kendi evlerinde oynamıyorlar. 3 kez Başakşehir’de oynadılar, 1 kez Vodafone Arena’da oynadılar. Geçen sene ki Beşiktaş’ın pozisyonu gibi sanki. İrfa Hoca’yla da iyi bir uyum sağladılar'' dedi.

Rıdvan Dilmen açıklamalarına şu satır başlarıyla devam etti:

''Ne demek Yılmaz Hoca bile ya! ''

''U-65 yaş üstü hocalarla; Samet Hoca, Yılmaz Hoca, Yücel Hoca, Mustafa Hoca yani tecrübeli antrenörlerle bir yarış var bakalım kim bitirecek işi? Yılmaz Vural’ı ayrı bir yere koymak lazım. Bazen Yılmaz Hoca bile gelse diyorlar ya, ne demek Yılmaz Hoca bile ya! Yılmaz Hoca’nın sevecan tavrı, hayır dememesi insanlara, her tv programına konuk olması, espirili bir insan olması, pozitif bir enerjisinin olması; bile kelimesini hak etmiyor Yılmaz Hoca. Yılmaz Vural iyi teknik direktördür, düzgün adamdır, doğru bir kulübe gitti. Heyecanlı adam, heyecanlı kulübe gitti. Yalnız geleneğini sürdürüyor 90’larda kurtulamadı. 90’larda en çok gol yiyen Hoca Yılmaz Hoca’dır''

''İzmir’e 15-20 bin kişilik 2 tane stat lazım’’

''İzmir’de 2 tane stat yapılacaktı sonra bildiğim kadarıyla itiraz edildi. Hatta ihalesi de yapılmıştı, mahkeme süreci uzun sürdü. Tekrar bu ay ihalesi yapılacak galiba. İzmir’e 2 tane 15-20 bin kişilik stat lazım''

Sneijder krize dönüşebilir

''Bir maçın iyi olması için ne lazım? Oyuncuların performansı, rakip takımın hücum oynayayım anlayışı, hakemin oyuna pozitif katkısı. Şahane bir hakem! Büyük takımlara eyyamı olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası bir hakem gelmek üzere gibi geliyor bana. Gördüğünü çalan kalbiyle kafası aynı olan bir hakem olarak görüyorum. Galatasaray bu maçta süratli oynamaya çalıştı. Tudor’un Bruma ile başlayan bir serüveni vardı ki ben doğru bulmuyordum o zaman. Sneijder krize dönüşebilir. Kontratı olan güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz ama Sneijder’in çalışması lazım. Daha fazla atrenmana önem veren koşu mesafelerine dikkat eden bir teknik direktör, disiplini sağlama çalışan bir teknik direktör ama Türkiye’de teknik direktörler skorboardadır. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kazanırsa Sneijder niye oynamıyor diyebiliriz? Ancak teknik adama da saygı duymak zorundayız. 2 haftalık arada Sneijder antrenman performansı ve vurdumduymaz tavrı varsa o zaman Tudor haklıdır''

Aziz Yıldırım kulübede olsa Fenerbahçe şampiyon olur

''Galatasaray ve Fenerbahçe bir futbol mucizesi olmazsa şampiyon olamaz. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarına başka pencereden bakmaya başladım. Dursun Özbek’i ve Aziz Yıldırım’ı sevmeye bilirsiniz 4 tane içerde maçı kalmış gidin be kardeşim maça! Fenerbahçe son 4 maçı içerde 30 bin seyirciyle oynasın hepsini kazanır. Trabzon’da seyirci geliyor geleni gideni yeniyorlar. Büyük takımlarda birkaç örnek dışında hiç teknik direktörler atıldı mı? Hadi at bakayım! Niye atamadın Şenol Hocay’la Ümit Hoca’yı? Ben hakem olsam ikisini de atarım. Şampiyonluk yarışı için seyircin full olacak, teknik direktörün biraz agresif olacak.

Aziz Yıldırım kulübede olsa Fenerbahçe şampiyon olur. 2 tane bağarıp çağırır. Gerçek böyle ya''

Şenol Güneş 1 numara

''Türkiye’de Şenol Hoca kim ne derse desin uzak ara 1. Sırada. Neden 1 numara? Oynattığı pozitif futbol Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’taki serüveninden bahsediyorum. Ve Milli Takım. Futbolda yeni bir çığır açtı. Nasıl açtı? Ofansif oynattı orta saha oyuncularıyla Trabzon’da Colman-Selçuk’la başladı, Bursa’da Belluschi ve Ozan’la devam etti Oğuzhan’ı bugün ön libero yaptı. 5 tane forvetle oynuyor. Ama maalesef Türkiye’de kazanmanın yolu bilgiyle olmuyor. Biraz da tacizle oluyor''

Barış Şimşek nerde?

''Haftalar önce Bursa-Gaziantep maçından sonra ve Kayserispor’un bir maçından sonra Barış Şimşek nerde? Yusuf Hocam, Barış Şimşek’i art niyetli mi gördün? O istedi bu istedi diye bu hakemler kıymayın''

Tudor’un kalıp kalmaması 2 hafta sonraki Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki galibiyete ya da mağlubiyete bağlı mı? sorusuna Dilmen; ‘’Ergin Ataman taraftarla tarafından yuhalanıyorsa Türkiye’de herşey olur. Türk spor tarihinin en önemli değerlerindendir Ergin Hoca. Dursun Bey’in durumu da problemli gözüküyor. Tudor başarısız da değil ama önümüzdeki sezon kalır mı gider mi bilmem. Galatasaray, Fenerbahçe’yi yenerse Tudor kalır eğer Galatasaray yenilirse duruma göre değişir’’ cevabını verdi.

Levent Hoca nerde?

''Adanaspor küme düşmemeye oynuyor Levent Hoca takımın başında yok! Nerde? Milli takımda, başkasını alın Milli takıma 4 yersin tabi. Levent Hoca 10 gün takımın başında yok''

Yabancı kuralı ve Video hakem

''Türkiye’de maksimum 2019'a kadar sözleşmesi olan vardır. Derhal oturun konuşun siz kararınızı şimdiden alın. 2019’dan sonra sayımız bu kadar, serbest ya da sınırladık diyin. Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyla ilgili bir karar alın bu iş bitsin. Video hakem uygulamasının maliyetini kulüpler ödeyecek. Otursunlar desinler ki senden bu kadar çıkacak diye. Ama kulüpler sormuyor hiç. Ben bu kadar vermem Federasyon versin diyecekler''

Dursun Özbek aslanlar gibi açıkladı. Çıkıp açıklasınlar!

''Galatasaray’ın vergi borcunu sildikleri gibi Fenerbahçe’nin de Beşiktaş’ın da Trabzon’un da sildiler. Çıksın açıklasınlar. Bir tek Eskişehirspor’u öğrendim, 40 milyonu 3 milyona çekmişler. Türkiye’de ne kadar profesyonel kulüp varsa sildiler. Açıklasınlar. Bir tek Dursun Başkan aslan gibi kongrede açıkladı''

Nazilli’nin ‘N’ si dışında Beşiktaş şampiyon

Nazilli’nin ‘N’ si dışında Beşiktaş şampiyon oldu. ‘’Şampiyo…’’ Ben kesinlikle Lyon’u isterdim. Lyon mu, Manchester mı? desler Lyon’u isterdim. Ligimizin en büyük problemi top oyunda az kalıyor.

Şenol Güneş ile Ümit Özat arasında yaşanan gerilimle ilgili Dilmen, ''o olayda Ümit Hoca haklıyken haksız durma düştü. Şenol Hoca’nın sahaya girişini görünce Ümit Hoca da hakemi etkileyecek diye kendini savunuyor burada da haklı. Hakem Şenol Hocayı da Ümit Hoca’yı da oraya geldiği için atlamalıydı bence. Şenol Hoca’nın demeci doğru değildi. Keşke Ümit Hoca da Şenol Hoca’ya yakıştıramadım diyerek geçseydi'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü sezona Aykut Kocaman ile başlar

''Ben görüşümü söyledim. Fenerbahçe Kulübü sezona Aykut Kocaman ile başlar. Konyaspor’daki sözleşmesinde 500 bin avroluk bir tazminat durumu var Fenerbahçe öder alır ama ödeyip alacak demiyorum. Konyaspor’dan birkaç oyuncu getireceğini sanmıyorum. Lens önümüzdeki sezon da kalmalı''

Trabzon'un eli kulağında

''Ben Trabzon’un kazandıkları maçların yarısını beğenmedim. Ama eli kulağında takılabilirler bu ara. Trabzonspor, Rize maçında kötü değil çok kötü oynadı. Trabzonspor-Beşiktaş maçı 2. Yarının liderlik maçı olacak. Ben Hikmet Karaman’ı beğeniyorum, Çaykur Rizespor küme düşse de. Bu kadronuzla işiniz kolay değil''

Rıdvan Dilmen hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının ortada geçeceğini ancak Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini söyledi.

Emre Mor Fenerbahçe’ye gelecek mi?

''Dortmund bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ben biliyorum Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor. Hatta Fenerbahçe bir ön görüşme yaptı. Tabi oyuncunun tercihidir belirleyici olan. Ama Fenerbahçe’ye gelirse çok iş yapar. Ben onun yerinde olsam İngiltere’ye giderim. Emre’nin önce bir yaşam koçuna ihtiyacı var. Emre’nin şuan tehlikeli bir gidişi var sakin olacak. 4-3-3 oynayan bir takımda sağda çizgide oynaması gerekir''

Trtspor





