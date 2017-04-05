UEFA'dan final tarihlerine düzenleme
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UEFA'DAN FİNAL TARİHLERİNE DÜZENLEME

UEFA'dan final tarihlerine düzenleme

UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin aynı haftada oynanacağını açıkladı.

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UEFA, 2018-2019 sezonundan itibaren Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin aynı haftada oynanacağını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, 2018-2019 sezonundan itibaren Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finallerinin aynı haftada oynanmasına karar verildiği bildirildi. Final karşılaşmalarının farklı şehirlerde düzenlenmesine devam edileceği de duyuruldu.

Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu finalinin, 29 Mayıs 2019'da oynanacağı ifade edildi. 2018-2021 yılları için geçerli olacak bu kararla, iki kupanın da final maçlarının yerel ligler bittikten sonra oynanmasının sağlanacağı belirtildi.

Mevcut sistemde Avrupa Ligi finali, Şampiyonlar Ligi finalinden bir hafta önce oynanıyor. Bu sezon Avrupa Ligi finali 24 Mayıs, Şampiyonlar Ligi finali ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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