Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'de
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ECZACIBAŞI VİTRA, DÖRTLÜ FİNAL'DE

Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'de

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'e yükseldi.

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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'e yükseldi.

İki takım arasında yapılan ilk maçı, Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Eczacıbaşı VitrA'da Brezilyalı voleybolcu Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette sağ ayak bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği bildirildi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Fenerbahçe: Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar, Tom Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Bahar Guidetti, Şeyma Ercan)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı)

Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 23-25

Süre: 129 dakika (40, 24, 34, 31)

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