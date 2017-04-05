AKHİSAR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek kupaya veda eden Akhisar Belediyespor'un yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu, müsabakaya ve organizasyona üzüntülü bir şekilde veda ettiklerini söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk'un mücadelede tribüne gönderilmesinden dolayı basın toplantısına katılan Saraloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli bir platform olduğunu ve kupada çeyrek finale gelmenin de bir başarı sayılabileceğini kaydetti.

Rakiplerinin gücünün ve ligdeki durumunun belli olduğunu kaydeden Saraloğlu, şöyle konuştu:

"Bizim için maç iyi başlamadı. Rakibi iyi karşılayamadık, adam ve saha paylaşımında hatalar yaptık. Değişiliklerle oyunun dengesini kurduk ve rakibe üstünlük sağladık. Rakip alanda daha fazla topla oynamaya başladık fakat gayretler golü getirmedi. Maçı ve kupayı üzüntülü şekilde terk ettik. Okan hocamızın verilen ofsayt kararına itiraz edebilecek, kötü söz söyleyebilecek futbolcularımızı engellemek için sınırlı alanı terk etmesinin hakem tarafından yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum."

- Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezon başında hedefledikleri yarı finale yükseldiklerini, şimdi finali istediklerini söyledi.

Akhisar Belediyespor'un maçın son 15-20 dakikasında baskı kurarak tehlikeli ataklar geliştirdiğini belirten Avcı, "Rakibin sayılmayan golü, çok az da olsa ofsayt gibi duruyor. Attığımız golü daha evvel bulmamız gerekiyordu. Hedeflediğimiz son 4, şu an elimizde, final hedefimiz var. Oyunun büyük bölümü için oyunculara teşekkür ediyorum ama son bölüm için etmiyorum. Tur atlamak son derece mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin oyunun hızını kesmemesi gerektiğini vurgulayan Avcı, "Omuz omuza olan her şeye faul çalınıp oyun durdurulursa, top hep havada dolaşıyor ve oyun kalitesi düşük oluyor. Hakemlerimiz, hata yaparım diye oyunu hızlandırmak mı istemiyorlar? Bunu genel olarak söylüyorum. Dikkat edilmesini rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.