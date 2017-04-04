Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi
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SPOR TOTO 3. LİG'DE HAFTA İÇİ MESAİSİ

Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi

Spor Toto 3. Lig'de 1. Grup'taki 34. hafta maçları yarın (05.04.2017) oynanacak.

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Spor Toto 3. Lig'de 1. Grup'taki 34. hafta maçları yarın (05.04.2017) oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:

14.30 Bayburt Grup Özel İdare-Sancaktepe Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Karacabey Birlikspor-Beylerbeyispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

15.00 Kütahyaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Dumlupınar)

15.00 Manavgatspor-Gölcükspor (Evrenseki)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor (Van Atatürk)

15.00 Erzin Belediyespor-Ankara Demirspor (Erzin İlçe)

15.00 Altay-Çorum Belediyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Kartalspor-Kızılcabölükspor (Kartal)

15.00 Kocaelispor-Kozan Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)
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