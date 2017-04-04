SPOR TOTO 3. LİG'DE HAFTA İÇİ MESAİSİ

Spor Toto 3. Lig'de 1. Grup'taki 34. hafta maçları yarın (05.04.2017) oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34. haftasındaki karşılaşmaların programı şöyle:
14.30 Bayburt Grup Özel İdare-Sancaktepe Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Karacabey Birlikspor-Beylerbeyispor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
15.00 Kütahyaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Dumlupınar)
15.00 Manavgatspor-Gölcükspor (Evrenseki)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Tekirdağspor (Van Atatürk)
15.00 Erzin Belediyespor-Ankara Demirspor (Erzin İlçe)
15.00 Altay-Çorum Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Kartalspor-Kızılcabölükspor (Kartal)
15.00 Kocaelispor-Kozan Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)