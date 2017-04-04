"İLK HEDEFİMİZ, YARI FİNALE ÇIKMAK"

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında 6 Nisan Perşembe günü Maliye Piyango'yu konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, hataların telafisinin olmadığı bölüme geldiklerini ifade etti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm sezonun en kritik dönemine geldik. Artık yapılacak hataların telafisinin olmadığı bu bölümde gerçek kimliğimizi sahaya yansıtmak zorundayız. Play-off'ta her maça tek tek bakacağız. İlk hedefimiz, Maliye Piyango'yu eleyerek yarı finale çıkmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Spor yöneticisi Özden açıklamasında, iki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maçın 9 Nisan Pazar günü Ankara'da, gerekirse üçüncü maçın ise 12 Nisan Çarşamba günü İzmir'de yapılacağını aktardı.

Arkas Spor-Maliye Piyango eşleşmesinin galibi, yarı finalde Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinde tur atlayacak takımla karşılaşacak.