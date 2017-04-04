Ronaldo'dan Ferguson'a '7 numara' teşekkürü

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, eski teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ı unutamıyor. Ronaldo, adıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı kendisine verdiği için Ferguson'a sonsuza kadar müteşekkir olacağını söyledi.

Cristiano Ronaldo, adını kısa sürede Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırsa da kendisini futbol dünyasına armağan eden Manchester United ve eski menajeri Sir Alex Ferguson'ı unutamıyor.

United'a ilk transfer olduğunda 28 numaralı formayı giymeyi planladığını belirten Ronaldo, menajer Ferguson kendisine 7 numaralı formayı önerdiğinde çok şaşırdığını söyledi.

7 numaralı formayı George Best, Eric Cantona ve David Beckham gibi oyuncuların giydiğini hatırlatan Portekizli yıldız, "Bütün büyük oyuncular 7 numaralı formayı giydiği için Sir Alex Ferguson'ın önerisi beni çok şaşırtmıştı. Bana güvenip; 7 numaralı formayı emanet ettiği için ona müteşekkirim" dedi.

United'da geçirdiği yılları asla unutmayacağını dile getiren Ronaldo, "Manchester formasıyla sadece futbol yeteneklerimi değil; fiziğimi de geliştirdim. Benim için rüya gibi bir dönemdi" diye konuştu.

Ronaldo, 2003'ten 2009'a kadar formasını giydiği Manchester United'da 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.