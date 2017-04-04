BEŞİKTAŞ'IN İLGİLENDİĞİ YILDIZI AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Brezilyalı oyuncu Dudu ile ilgilendiklerini ifade etti. Teknik Direktör Şenol Güneş ile yola devam etmek istediklerini yineleyen Orman, Marcelo, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzatma konusunda sona yaklaştıklarını da açıkladı.

NTVSpor'a konuşan Orman, transfer gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Fakat..."

Şenol Güneş'le yola devam etmek istediklerini kaydeden Orman, şunları ifade etti:

"Çok iyi niyetli bir teknik direktörümüz var. Çok iyi bir spor adamı. İyi bir ekibi var. Şenol Hoca, Kore'den geldikten sonra bütün çalıştığı takımlarda 1 senelik anlaşma yapmış. Bizde 2 sene artı bir senelik sözleşmesi var. Hocanın da Beşiktaş camiası ile ilgili fikirlerini herkes biliyor. Aramızda böyle ayrılık senaryosu hiçbir zaman olmadı. Biz biraz bu konuda istikrar tarafındayız. Hocamızla devam etmek istiyoruz. Hocamızın da ayrılma gibi bir niyeti yok. Fakat sezon sonunda hocamızla tekrar oturup konuşacağız. Hocamız dürüst bir adamdır. Konuşmadan bir şey yapmayız. Hoca ile bir sıkıntımız yok. Bu konuları hocayla konuşmadan kamuoyuna konuşmam. Hocamızla daha konuşmadık. Sezon sonunda oturup karşılıklı olarak konuşacağız."

Orman, esprili bir dille Palmerias’ta forma giyen Dudu ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Tolgay, Marcelo, Necip, Oğuzhan...

Orman, Tolgay Arslan’ın durumu hakkında açıklama yaparak, "Marcelo, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzatma konusunda sona geldik. Tolgay'ı da çok beğeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha Beşiktaş'a konsantre olması lazım. Bizim futbol mühendisliğimiz bu doğrultuda devam ediyor. Oğuzhan, Beşiktaş’ta 24 yaşında takım kaptanlığı yapıyor, bizde çok mutlu, ben de çok severim. Bir yere gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.