GÖKÇEK: "ANKARAGÜCÜ'NDE YÖNETİMİ DEVİR ALACAĞIZ"

Bugsaşspor – Ankaragücü maçı sırasında ve sonrasında çıkan olaylar ardından kendisine yöneltilen tepkilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cevap verdi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1-1 biten Bugsaşspor – Ankaragücü maçı sırasında ve sonrasında çıkan olaylar ardından kendisine yöneltilen tepkilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir TV kanalında cevap verdi. Yapılan eleştirilere anlam veremediğini söyleyen Melih Gökçek, “Ankaragücü’nün şampiyon olmasını istemesem Ankaragücü’ne neden 57 milyon TL yardımda bulunulmasına yardımcı olayım” dedi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, canlı yayına bağlanıp söz hakkını kullanmak istedi ama kendisine geri dönüş yapılmadı ve cevap verme hakkı tanınmadı.

“Ankaragücü, benim için bir aşktı”

Ankaragücü’ne başkan olmanın hayalini uzun yıllardır yaşadığını belirten Gökçek, “Ankaragücü meselesi benim için bir aşktı. 23 sene evvel belediye seçimleri öncesinde, “Ankaragücü’ne başkan olacağım ve Ankaragücü’nü şampiyon yapacağım” lafını kullanmıştım. O dönem MKE’nin genel müdürü ile konuştum. O dönemki Başbakan Mesut Yılmaz, “Gökçek oraya gelirse Ankaragücü’nü şampiyon yapar ve siyasi rant kazanır” diyerek benim Ankaragücü başkanlığımı engelledi. O dönem Gençlerbirliği’nde yöneticilik yapan Cemal Aydın, Ankaragücü başkanlığına getirildi. Öyle olunca ben de dışarıda kaldım. “ dedi.

“Kulüpten uzak kaldık”

Üyeliklerin mahkeme yoluyla iptal edildikten sonra Ankaragücü’nde uzak kaldığını söyleyen Gökçek, “Yıllar sonra Ankaragücü küme düşmemeye oynarken, Cemal Aydın’a “kulübü bize teslim et ve aylık 5 milyonluk gelir sağlayalım” dedim. Aydın’a fedakarlık yapmasını söyleyip “Bize ait 400 üye yapayım ki, yaptığım yatırımların anlamı olsun” dedim ve kabul ettiler. Kulübün yönetimine girdikten sonra 3 aylık itiraz hakkı süresinin dolmasına 2 gün kala dava açtırdı. Tüzükte bir madde varmış, katılanların yüzde 10’u atıp üyeliklerin kabul edilmesi gerekiyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. 21 imza olması gerekirken 8 kişi imza atınca mahkeme de bizim üyelikleri iptal etti. Şike söylentilerinin çıktığı sene, müthiş bir takım kurduk. Üyelikler iptal olunca Cemal Aydın’a tekrar gidip ya takımı idare et ya da yazık olur dedim. Bize, “Kulüp sende kalsın. İstemediğimiz adamları yönetimden at, yoluna devam et.” dedi, ben de “bunu kabul etmem” dedim. Böyle olunca da mecburen kulüpten uzak kaldık. “ diye konuştu.

“Ankaragücü için yaptıklarımız taktir edilmeli”

Kendilerinin yardımları sayesinde Anakargücü’nün iyi yerlere geldiğini vurgulayan Gökçek, “Ankaragücü, 2. Lige düştükten sonra Mehmet Yiğiner başkan olmak istedi ve bizden destek istedi. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Ankaragücü’nü 2 defa transfer yasağından kurtardık. Belediye Meclisi kararı ile Ankaragücü’ne yardım sağladık. Sezon başında Ankara’nın esnafını Gölbaşı’nda toplayarak 6 milyon TL gibi bir parayı Ankaragücü için topladım. Ankaragücü’nün hiç geliri yokken 1. Lig derecesinde transfer yaptılar. Ankaragücü, hiçbir gelir olmadan bu paraları nasıl buldu? Her türlü fedakarlığı yapmamıza rağmen birkaç provokatör bizi tehdit ediyor. 27 milyon TL vergi borcunun ödenmesine de yardımcı oldum. Ben yardım etmesem Ankaragücü ne yapabilirdi? Yaptıklarımızın taktir edilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Yiğiner: "Melih Gökçek, daha hassas olmalıydı"

“Ankaragücü yenemediyse suç benim mi?”

“Bugsaşspor’a yenilin!” demediği için suçlu kabul edildiğini kaydeden Gökçek, “Ankaragücü’nün şampiyon olması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz ancak son maça gelip beni suçluyorlar. Neymiş efendim, “Bugsaş’ın Ankaragücü’ne yenilmesi gerekiyormuş, Ankaragücü şampiyon olacakmış”. Melih Gökçek olarak Bugsaşsporlu oyunculara yenilin diye nasıl söylerim. Ben bundan dolayı Ankaragücü düşmanı oluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? 275 Ankaragücü taraftarı maça girmiş, ayrıca şeref tribününde de 500 kişi varmış. Sahadaki futbolcular oynayamayıp 1-1 berabere kaldıysa suç benim mi? Koca belediye başkanı olarak Ankaragücü için şike yapın mı diyecektim? Şike yapın demediğim için hain oluyorum, bunun bir mantığı var mı? Ayrıca Bugsaşspor galibiyet alsın diye prim verildiği söylendi. Bugsaşspor ligde kalmak için galip gelmek zorunda zaten. Ankaragücü’nün gönlü olsun diye Bugsaşspor’a yenilin ve küme düşün mü diyecektim? Bunu hangi mantık kabul eder. Bugsaşspor, Ankaragücü’nü yensin diye prim verilsin dediysem dünyanın en şerefsiz adamıyım, yoksa bunu söyleyenlerin hepsi şerefsizdir. Bugsaşsporlu yöneticilere, “Bütün tribünler Ankaragüçlülere açılsın diye resmi bir teklifte bulunuldu mu?” diye sordum. “Hayır” cevabını aldım. “ diye konuştu.

“57 milyon TL desteği neden vereyim?”

Ankaragücü’nü sevdiğini ve takımın başarılı olmasını istediğini söyleyen Gökçek, “Bugsaşspor maçının ardından Ankaragüçlülerin üzerine su sıkıldığı görülüyor. Ben mi sıkın dedim? Neden böyle oldu bilmiyorum. Polis kayıtlarında ne yazdığına bakmak lazım. Bu su sıkmalar, tabiki tasvip edilmez. Sabahtan beri sosyal medya üzerinden tehditler alıyorum. CHP’nin bu oyunlarını masum Ankaragüçlü taraftarlar anlamıyor olabilir. Ankaragücü taraftarlarına lafım yok ama CHP ile endeksli hareket eden gruplar, bu durumu siyasi istismara çeviriyor. Kimse alet olmasın. Ankaragücü’nü benim kadar sevmeleri mümkün değil. Siyasetten beslenen gruplar Ankaragücü’nden ayrılırsa Ankaragücü’ne neler yapacağımızı herkes görür. Ankaragücü’nde sadece bizim söz hakkımız olduğunda başarılı olamazsak bizi eleştirsinler. Ankaragücü’nün şampiyon olmasını istemesem 57 milyon TL desteği neden vereyim? Biz, Ankaragücü’nü seviyoruz. Zamanında Ankaragücü için Ankaraspor’un düşmesine göz yumduk. Bunlar neden söylenmiyor?” dedi.

“Ankaragücü’nün yönetimini devir alacağız”

Gelecek sene başında Ankaragücü’nün yönetimine arkadaşlarını girmesini sağlayacağını belirten Gökçek, “Ben, gelecek sene Ankaragücü’nün yönetimini bağırta bağırta alacağım. Yasalara göre ben yönetici olamam ancak arkadaşlarım Ankaragücü’nün yönetimine girecek. Ankaragücü’nü himaye altına alıp yönetimi devir alacağız. “ sözlerini kullandı.