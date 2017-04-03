Galatasaray 4 - Adanaspor 0
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GALATASARAY 4 - ADANASPOR 0

Galatasaray 4 - Adanaspor 0

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Galatasaray ile Adanaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı.

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Galatasaray 4 - Adanaspor 0

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Galatasaray ile Adanaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Semih Kaya (68' Wesley Sneijder), Luis Cavanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin (78' Nigel De Jong), Lukas Podolski, Josue, Selçuk İnan (62' Tolga Ciğerci), Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Igor Tudor

Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Digao, Halil İbrahim Pehlivan, Vladimir Koman, Renan Foguinho, Samican Keskin (23' Tevfik Altındağ), Magaye Gueye, Vinicius (83' Reynaldo), Ahmet Dereli (76' Cem Özdemir)

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Bülent Birincioğlu

Goller: DK 25: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 47: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 56: Selçuk İnan (Galatasaray), DK 59: Selçuk İnan (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 5: Luis Cavanda (Galatasaray), DK 33: Martin Linnes (Galatasaray), DK 36: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 45: Lukas Podolski (Galatasaray), DK 55: Digao (Adanaspor), DK 63: Josue (Galatasaray), DK 85: Tevfik Altındağ (Adanaspor)

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