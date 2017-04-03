ŞAMPİYON SOUTH CAROLİNA

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nin final maçında South Carolina Gamecocks, Mississippi State Bulldogs'u 67-55 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon 34 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Mississippi Eyalet Üniversitesi, 32 galibiyet ve 4 yenilgiyle final maçına gelen South Carolina Üniversitesi ile Dallas kentindeki American Airlines Center'da karşılaştı.

Maça hızlı başladıktan sonra ilerleyen dakikalarda farkı açan South Carolina, ilk yarıyı 36-26'lık skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gamecocks, maçtan 67-55 galip ayrıldı ve tarihindeki ilk NCAA Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğunu elde etti.

South Carolina Gamecocks Başantrenörü Dawn Staley, maçtan sonra yaptığı basın açıklamasında mutluluğunu dile getirerek, "Oyunculuk yıllarımda NCAA'de şampiyon olamayınca bu iş bitti sanmıştım. Genç insanların hayatını etkileyebildiğim ve kariyerimde başarmak istediğim iki amaçtan birini gerçekleştirdiğim için çok minnettarım." yorumunda bulundu.

Maçı 23 sayı, 10 ribaunt, 4 blok ve 2 top çalmayla tamamlayan South Carolina Üniversitesi forveti ve üçüncü sınıf öğrencisi A'ja Wilson, NCAA Kadınlar Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.